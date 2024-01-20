«صندوق علاج الإدمان» يشيد بتوحيد خطبة الجمعة عن مواجهة المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، للتوعية ضد أضرار تعاطي المواد المخدرة، وأبرز أنواع المخدرات وتأثيراتها على الأبعاد الاجتماعية، حيث نظم الصندوق ورش عمل في مختلف المحافظات، لأئمة المساجد بوزارة الأوقاف، لمواجهة ظاهرة التعاطي وتوفير الخدمات العلاجية للمرضى مجانا، وفي سرية تامة، من خلال الخط الساخن للصندوق «16023».

برامج للتوعية بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة

اتفقت وزارة الأوقاف مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على توحيد خطبة الجمعة أمس، بعنوان «مجتمع بلا إدمان.. خطوات على الطريق»، وأن حفظ العقل أحد الكليات الست التي أكد على حفظها الشرع الشريف، وأن الاتجار في المخدرات من أشنع الجرائم وأخطرها على البشرية، ولابد من المتابعة الأسرية حتى نعالج مرض الإدمان في بدايته، أو منع حدوثه من الأساس.

تكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية للفئات المختلفة

ووجهت نيفين القباج، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بتكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية للفئات المختلفة، لاسيما الشباب، لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان، حيث ينفذ الصندوق الأنشطة التوعوية، في المدارس، لرفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي المخدرات، وفي قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان «16023.