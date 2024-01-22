بمنتج واحد فقط.. أسهل طريقة لتنظيف الغسالة من الداخل

تعد معرفة كيفية تنظيف الغسالة من الداخل، هي إحدى حيل التنظيف التي قد لا تفكر فيها إلا بعد ظهور رائحة كريهة من غرفة الغسيل، إذ يمكن أن تكون الغسالة أرضًا خصبة للجراثيم، حتى عندما تكون وظيفتها هي القيام بالعكس، ولكن الخبر السار، أن هناك منتجا سحريا، يمكنه أن يقوم بالمهمة، لذا في السطور التالية نستعرض أسهل طريقة لتنظيف الغسالة من الداخل، بمنتج واحد فقط.

ويمكن أن تؤدي العناصر اليومية، بدءًا من ملابس التمارين الرياضية المتعرقة إلى ملاءات السرير والمناشف التي لا نهاية لها، إلى غسالة أقل من نظيفة إذا لم تقم بصيانتها، بحسب موقع «architecturaldigest».

بمنتج واحد فقط.. طريقة تنظيف الغسالة من الداخل

يعد مبيض الكلور والخل الأبيض من مكونات التنظيف الشائعة التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع الجراثيم اليومية، ولأن الخل الأبيض حمضي للغاية، لذا فهو طريقة ممتازة للقضاء على تراكم المادة اللزجة غير المرغوب فيها والتي تميل إلى النمو في بيئة رطبة.

من ناحية أخرى، يعتبر المُبيض عاملًا مؤكسدًا، حيث أكد أليساندرو جازو، مدير محتوى بإحدى شركات التنظيف، في تصريحات نقلها الموقع: «إذا كان لديك عفن أو فطريات، فإن الخل والمبيض فعالان، لكن المبيض أكثر فعالية، ولكن لإزالة الروائح، سيكون الخل».

الخل ومادة التبيض.. حل سحري لتنظيف الغسالة من الداخل

ومع ذلك، يفضل بعض الأشخاص الخل الأبيض لأنه ليس قاسيًا مثل مادة التبييض، ما لم يتم بالطبع إهمال غسالتك تمامًا، وأصبحت الآن أرضًا خصبة للبكتيريا والجراثيم، وتريد منظفًا قويًا، في هذه الحالة، يمكنك ضبط الغسالة على دورة الغسيل العادية بالماء الساخن وإضافة ربع كوب من المبيض، أما إذا اخترتِ استخدام المُبيض من أجل تنظيف الغسالة، فراجعي دليل الغسالة للتأكد من توافقه، بحسب التقرير.

بمجرد الانتهاء من مسح الجزء الداخلي من اللودر الأمامي، يجب عليك تمرير الخل الأبيض المقطر من خلاله، من خلال قياس كوبين من الخل الأبيض المقطر وسكبهما مباشرة في موزع المنظفات السائلة في الغسالة.

بعد ذلك يمكن ضبط الغسالة ذات التحميل الأمامي على أطول دورة لها مع الماء الأكثر سخونة، وعند انتهاء الدورة، يتم رش نصف كوب من صودا الخبز مباشرة في حلة الغسالة ثم تشغيلها على نفس الإعدادات «الأعلى والأكثر سخونة».