بـ3 مكونات منزلية.. كيفية تنظيف الغسالة «الأوتوماتيك»

الغسالة الأوتوماتيك من الأجهزة الأساسية التي لا يتخلى عنها أي منزل، خاصة في فصل الشتاء، حيث تعمل على تجفيف الملابس، ولكنها تحتاج إلى عناية خاصة عند تنظيفها، إذ تبحث الأمهات دائمًا عن الطرق المنزلية، التي تساعد على تنظيفها بشكل جيد، دون حدوث أي مشاكل.

ونتيجة لذلك، نستعرض في هذا التقرير بعض المكونات المنزلية التي تساعد على تنظيف الغسالة الأوتوماتيك، وفقًا لما ذكره موقع «زانوسي» البريطاني.

استخدام الخل

جاء من ضمن المكونات المنزلية، التي تساعد على تنظيف الغسالة الأوتوماتيك من الداخل والخارج، هي الخل، إذ يجري وضع كوبين من الخل داخل الغسالة وغلق الباب جيدا، ثم ضبطها على وضع الغسيل مع درجة حرارة مرتفعة، ويجب على الأمهات تكرار هذه الخطوة كل شهر من أجل التخلص من وجود أي رواسب متراكمة داخل الغسالة، كما أنها تساعد في التخلص من الروائح الكريهة التي تتكون من كثرة الغسيل بها.

ماء الأكسجين

يمكن تنظيف الغسالة الأتوماتيك بماء الأكسجين، من خلال وضع 250 مللي من ماء الأكسجين، وبعد ذلك تضبط الغسالة على دورة طويلة قد تستمر إلى 3 ساعات على الأقل، وأيضا لابد أن تكون الغسالة على درجة حرارة مرتفعة من أجل تنظيفها بشكل جيد.

استخدام الكلور

الكلور من ضمن المكونات المنزلية التي تساعد على تنظيف الغسالة الأوتوماتيك، إذ يجب في البداية وضع لتر من الكلور في المكان الذي يتم فيه وضع مسحوق الغسالة، ولابد من الضروري خلطه بماء بارد، لأنه من الممكن أن يفقد فاعليته مع الحرارة العالية.