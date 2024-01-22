طريقة إنشاء حساب على سناب شات.. «مش هياخد منك دقايق»

سناب شات هو موقع تواصل اجتماعي يستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم لإجراء اتصالات فيديو كول أو فويس كول، فضلا عن إرسال الرسائل، ويعتبر هو الموقع الأول في كثير من الدول التي تحظر استخدام موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو تطبيق المراسلات الفورية واتساب، لكن البعض لا يعرف طريقة إنشاء حساب على سناب شات.

مميزات إنشاء حساب على سناب شات

ووفق محمود عارف، خبير تكنولوجيا، لـ«الوطن»، فإن تطبيق سناب شات، له العديد من المميزات ومؤسسه هو من بين أغنياء العالم، وهي كالتالي:

- يتيح تطبيق سناب شات للمستخدمين فرصة الترويج للخدمات والمنتجات.

- يتميز بأنه أكثر خصوصية وأمانا.

- يسمح التطبيق للمستخدمين بحذف الشات أو المحتوى تلقائيا حال تحديد مدة زمنية.

- يسمح التطبيق بمشاركة الصور والفيديوهات والنصوص في قصص مؤقتة واطلاع الأصدقاء عليها.

- يتضمن التطبيق العديد من الترشيحات المميزة التي تسمح للمستخدمين بتخصيص المحتوى الذي يشاركونه.

- يمكن للمستخدمين إنشاء دردشات فردية أو جماعية مع الأصدقاء.

طريقة إنشاء حساب على سناب شات

وطريقة إنشاء حساب على سناب شات، وفق خبير التكنولوجيا، هي كالتالي:

- قم بتحميل تطبيق سناب شات من متجر التطبيقات في جهازك.

- افتح التطبيق وانقر على كلمة إنشاء حساب.

- سجل دخولك باستخدام بريد إلكتروني.

- قم بإنشاء كلمة مرور قوية لعدم اختراق الحساب.

- قم بإدخال معلوماتك الشخصية الأساسية.

- يمكنك البحث عن الأصدقاء الذين لديهم حسابات سناب شات.

- يمكنك التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات وإرسالها إلى الأصدقاء الذين تم إضافتهم لديك.

- يمكنك استكشاف قصص الأصدقاء ومشاهدة المحتوى المنشور من قبل المستخدمين الآخرين.

كيفية استخدام تطبيق السناب شات

يمكنك استخدام تطبيق سناب شات كالتالي:

- ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز التأكيد على حسابك الجديد.

- قم بإدخال الرمز في الحقل المخصص لذلك.

- يمكنك استخدام الفلتر الذي تريد التقاط الصورة به.