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سامو زين يحيي حفل عيد الحب 16 فبراير المقبل

كتب:

ياسمين محمود
01:39 ص | الإثنين 22 يناير 2024
سامو زين

سامو زين

أعلن المطرب سامو زين، عبر حسابه، بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إحياءه حفل عيد الحب لأول مرة في دبي.

ونشر ساموزين البوستر الدعائي للحفل معلقا: انضموا لحفل الفنان السوبر ستار ساموزين لأول مرة في دبي بعيد الحُب ! يوم 16 فبراير الساعة 9:30 مساءً في ليلة استثنائية.

كليب دي حبيبتي لسامو زين

وحقق سامو زين نجاحا كبيرا بكليب دي حبيبتي والذي طرحه مؤخرا وحقق مشاهدات عاليه على «يوتيوب»، وأغنيه دي حبيبتي من كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة وعلي الخواجة، وتوزيع محمود صبري، وإخراج شريف فرانسيس.

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