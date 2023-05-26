عمرو رمزي: أكتر حد ضحكني في «حيلهم بينهم» سامو زين.. وكنت بعمل عبيط على النجوم

تحدث الفنان عمرو رمزي عن كواليس برنامجه الشهير حيلهم بينهم، الذي استضاف خلاله عشرات النجوم وأوقعهم في مجموعة من المقالب، موضحا أنه في ذلك الوقت كان يعمل مخرجًا في الفضائية المصرية، وأضاف خلال حواره في برنامج معكم منى الشاذلي، على قناة cbc، أنه كان يريد العمل كممثل بشدة، لكن الفرصة المتاحة أمامه هي الإخراج، فاستمر فيه حتى يدخل للمجال الذي يحبه.

العمل في الإخراج أولًا

واستطرد قائلا: «وقتها كنت معروف وسط أصحابي إني عاوز أمثل، اللي هو الراجل ده بيخرج لحد ما يمثل، المخرج طارق فهمي كان بيعمل تجربة البرنامج ده، وبيحاول يبيعه، فعملنا 3 حلقات وبعتوهم للجهة المنتجة كانت برا مصر، فوافقوا.. واخترعنا فكرة البني آدم اللي بيتجمع فيه الأنانية دي ويوجه الناس بدل المخرج ويتحكم في الأسئلة بدل الإعداد وينتج وحاجات كتير، فيتعامل مع الضيف برخامة باعتباره مش ضيف».

سامو زين أكثر حلقة ضحكًا

وأشار عمرو رمزي إلى أنه يضحك كثيرًا عندما يشاهد حلقة الفنان سامو زين، قائلا: «أكثر حلقة بتضحكني هي حلقة سامو زين .. كنا بنعمل حلقة لطيفة وهو نجم عاطفي فأنا دخلت له من ناحية عمليات التجميل وكده، فدخل في كريزة ضحك مرعبة».

وبسؤاله عن مدى استجابة النجوم للاستفزاز، وهل وصل الأمر للتجاوز اللفظي والجسدي في حقه، قال رمزي: «محدش تجاوز لفظيًا من الضيوف معايا خالص، لأن كنت بوصل لمرحلة إني بعمل فيها عبيط».

وتابع: «شعبان عبد الرحيم من كتر ما استفزيته وقعدت اقوله مصطحات صعبة، فقالي ما تقولي كلام شعبولي كده افهمه.. قلت له ده آخر مستوى أقدر أنزله.. قالي ااه تنزله! وراح موطي على الأرض ولقيته بيطلع حاجة من الشراب كان هيضربني بيها».