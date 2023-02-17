الفنان سامو زين يخضع لجلسة تصوير جديدة بالزي السوداني «صور»

خضع الفنان سامو زين، لجلسة تصوير جديدة ظهر خلالها بالزي السوداني، وجاء ذلك خلال تواجده في دولة السودان لإحياء حفل غنائي كبير،خلال الأيام الماضية، وشارك الجمهور بهذه الصور.

جلسة تصوير لـ سامو زين بالزي السوداني

وشارك الفنان سامو زين، جمهوره بعدة صور من جلسة التصوير الجديدة الخاصة به، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «السودان جمال في لوحة صوفية، ‎من أجمل التجارب التي مررت بها في زيارتي إلى جمهورية السودان المحب الحبيب الطيب المثقف، صراحة ما شفت شعب أطيب وأجمل من هذا الشعب الجميل».

سامو زين يشكر الشعب السوداني

وتابع سامو زين، قائلًا: «لفت نظري جدًا الزي التقليدي السوداني الرائع الذي اعتبره وسامًا على صدري.. تجربة فريدة لن أنساها بحياتي شكرًا على الاستقبال الكريم الطيب، وإن شاء الله لنا موعد بأغنية سودانية قريبًا، وانتظروا تغطية كاملة لحفل عيد الحب في الخرطوم، تنظيم شركة بونوسيما، شكرًا لهم، لقد بذلوا مجهودًا كبيرًا جدًا لإخراج هذا التجمع الأسري والاحتفال الكبير في السودان، تحت شعار الحب، نراكم قريبًا إن شاء الله».