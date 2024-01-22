يعد الوافل من الحلويات الغربية، التي نالت شهرة كبيرة في مصر في الفترة الأخيرة، لذا تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل الوافل بالفانيليا والشوكولاتة، بمقادير متوفرة في كل منزل، ويمكن تقديمه مع أي صوص مفضل مثل الفراولة والشيكولاتة، أو تناوله سادة.

طريقة تحضير الوافل بالفانيليا والشوكولاتة.. المقادير

ووفق قناة cbc sofra، فإن مقادير تحضير الوافل بالفانيليا والشوكولاتة، كالتالي:

4 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح، ويمكن الإستغناء عنها.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

4 بيضات في حرارة المطبخ، أي عدم وضع البيض باردا، لأن ذلك قد يؤدي إلى فشل الوصفة.

3 أكواب من الحليب الدافئ، ويمكن استبداله بالحليب البودر والمياه الدافئة.

ثلثي كوب من الزبدة المذابة، وهي إحدى المكونات الأساسية في طريقة تحضير الوافل بالفانيليا والشوكولاتة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة أو البودر، ويمكن إضافة نكهات أخرى مثل بشر البرتقال والليمون.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو في حالة تحضير الوافل بالشيكولاتة.

طريقة تحضير الوافل بالفانيليا والشوكولاتة

تبدأ الخطوة الأولى في طريقة تحضير الوافل بالفانيليا والشوكولاتة، بخلط المكونات الجافة مع بعضها، عن طريق وضع الدقيق والملح والبكينج بودر والسكر، ودمجهم مع بعض جيدا، وإضافة الكاكاو في حالة تحضيره بالشيكولاتة.

أما عن الخطوة الثانية بدمج السوائل مع بعضها سواء في وعاء الخلط يكون يدويا، أو يمكن استخدام خلاط، في خفق البيض والحليب والزبدة والفانيليا، ثم يضاف إلى خليط المواد الجافة، ويتم التقليب جيدا حتى نحصل على القوام المطلوب.

تسوية الوافل بالفانيليا والشيكولاتة

أما عن الخطوة الأخيرة بتوزيع جزء من مزيج الوافل في الجهاز الخاص بالوافل وإغلاقه، وتركه حتى ينضج تماما، وتقديمه مع صوص فراولة أو شيكولاتة.