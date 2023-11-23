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طبيب يكشف خطورة الشوكولاتة على القطط.. تناولها يهدد صحتها

كتب:

ياسمين عزت
12:40 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
قطة

قطة

حذر الدكتور طارق علام نائب مدير وحدة الحيوانات الأليفة بمعهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية، من خطورة تناول القطط الأليفة، الشوكولاتة، إذ قد تؤدي إلى إصابتها بالتسمم والإعياء الشديد وربما يصل الأمر إلى نفوقها في النهاية، إذ إنّ الحيوانات المنزلية غير معتادة على تناول مثل تلك المركبات صعبة الهضم خاصة التي تحتوي على كمية عالية من السكريات.

وأوضح «علام» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ الشوكولاتة تشكل خطورة كبيرة على صحة القطط، بسبب احتوائها على مركبات مثل الثيوبرومين والكافيين، لافتًا إلى أنّ كمية المكونات الضارة تختلف حسب نوع الشوكولاتة.

أعراض تسمم القطط حال تناولها الشوكولاتة

وأشار نائب مدير وحدة الحيوانات الأليفة، إلى الأعراض التي تصيب القطط بعد تناول الشوكولاتة وتؤدي لتعرضها للتسمم أو الإعياء: 

- القئ.

- الإسهال.

- تشنجات عضلية وتهيج عصبي.

- زيادة معدل ضربات القلب.

- ضعف التنفس وقد يتطور الأمر إلى فقدان الوعي.

خطورة تناول الشوكولاتة على صحة القطط

وأضاف أنّ القطط يمكن أنّ تأكل قطعًا صغيرة من الشوكولاتة على فترات متباعدة، وحينها يكون التأثير السلبي أقل على صحتها، لافتًا إلى أنه حال استمرارها في تناول الشوكولاتة واعتيادها عليها، قد يتطور الأمر إلى الوفاة.

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