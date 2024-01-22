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«القاهرة الإخبارية»: الوضع خطير وصعب في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس

كتب:

حسن سمير
01:53 ص | الإثنين 22 يناير 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بإن الوضع خطير وصعب في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

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