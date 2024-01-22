«القاهرة الإخبارية»: الوضع خطير وصعب في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس كتب: حسن سمير 01:53 ص | الإثنين 22 يناير 2024 غزة - أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بإن الوضع خطير وصعب في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بوساطة مصرية قطرية أمريكية.. مشاورات حول خطة مرحلية لوقف العدوان على غزة هآرتس العبرية: الجيش الإسرائيلي لن ينجح في تدمير أنفاق غزة مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: إسرائيل تسبب دمارا غير مسبوق في غزة مندوب فلسطين بـ«حقوق الإنسان»: يجب محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في غزة غزة فلسطين جيش الاحتلال بقلم حسن سمير