قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في غزة.. وحزب الله يستهدف قوة إسرائيلية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها من عمليات قصف على مناطق متفرقة من غزة، في اليوم الـ108 من عدوانها المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما استهدف «حزب الله»، قوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت بالصواريخ،كانت تتحضر لتنفيذ استهداف داخل لبنان.

واستشهد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال وأصيب العشرات، فجر اليوم، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ108، واستهدفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، شقة سكنية في عمارة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، في الحي النمساوي المجاور لمجمع ناصر غربي خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت 5 دوريات عسكرية اسرائيلية، بلدة جناته جنوب شرق بيت لحم.

من جانبه، أعلن «حزب الله»، استهداف قوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت بالصواريخ، مشيرا إلى أنها كانت تتحضر لتنفيذ استهداف داخل الأراضي اللبنانية، وفق لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» الإخبارية.

وأكد «حزب الله» في بيان، وقوع ‏إصابات مؤكدة في صفوف القوة الإسرائيلية، فيما نشرت فصائل مسلحة بالعراق، مشاهد من إطلاقها مسيرة بإتجاه الجولان السوري المحتل، مؤكدة مهاجمتها هدفًا عسكريًا، بالمسيرات أمس الأول السبت، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.