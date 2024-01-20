«حزب الله» يعلن استهداف موقعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن «حزب الله»، اليوم، استهداف عناصره، تجمعا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة، ومحيط قلعة هونين، مشيرا إلى تحقيق إصابة مباشرة، وفق لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وكانت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، شنت في وقت سابق من اليوم، أحداهما على عديسة والأخرى على الحي الشرقي لبلدة العديسة المحاذي لطريق كفركلا جنوب لبنان، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي، أطراف علما الشعب والضهيرة.

جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون قرية المنية جنوب شرق بيت لحم

وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، قرية المنية القريبة من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، واستولت على مركب أسير سابق يدعى إبراهيم جبر كوازبة، عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، فلسطينيين اثنيين جنوب الخليل، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

المستوطنون يقتحمون المنازل الفلسطينية

وكان مستوطنون، اقتحموا في وقت سابق من اليوم، تجمع أغزيوي، واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين، وأشجارهم، كما داهموا منزل فلسطيني وهددوهم بالقتل، إن لم يرحلوا عن مساكنهم في قرية سوسيا بمسافر يطا.

سياسيا، وفي الولايات المتحدة، وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، حث 60 ديمقراطي في «الكونجرس»، على معارضة «واشنطن»، تهجير الفلسطينيين القسري والدائم من قطاع غزة، فيما قال أعضاء بـ«الشيوخ»، إن 18 ديمقراطيا يؤيدون تعديلا يلزم أي دولة تتلقى تمويلا إضافيا، باستخدام الأموال وفقا لقانون الولايات المتحدة الأمريكية والقانون الإنساني الدولي.