حزب الله يعلن استهداف انتشار ‌‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي بمزارع شبعا

أعلن «حزب الله» في لبنان، استهداف عناصره انتشاراً ‌‏لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بين موقعي السماقة والرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ ‏بركان، مشيرا في بيان، إلى تحقيق إصابة مباشرة، وفق لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

غارات جنوب لبنان

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن في وقت سابق من اليوم، غارات استهدفت بلدة كفر كلا، أقصى جنوب لبنان، ما أسفرت عن تدمير كلي لـ3 منازل، كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، أطراف بلدات راشيا الفخار،الفرديس والهبارية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، قصف دباباته، أهدافا للجيش السوري، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

واصل المستوطنون، اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، واقتحموا نبع مياه في قرية قريوت، جنوب نابلس شمالا، وقال ناشط في مقاومة الاستيطان، يدعى بشار قريوتي، إن اقتحام المستوطنين جاء بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إإلى تأدية المقتحمين طقوسا تلمودية في المكان.