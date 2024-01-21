وزير الأوقاف: أسعدني موقف الرئيس السيسي الشجاع تجاه أمن الصومال

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مصر سند أشقائها دائما، موجها التحية الشديدة بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تجاه دولة الصومال الشقيقة باعتبار أمنها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي المشترك.

موقف مصر والصومال

وأضاف وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «لكم أسعدني كمواطن مصري موقف الرئيس الحاسم الواثق الشجاع تجاه أمن دولة الصومال العربية الشقيقة؛ فمصر دائما سند أشقائها.. ولكم أسعدني تحذيره الواضح من أي محاولة للمساس بمصالح مصر أو أمنها القومي أو مصالح حلفائها».

وتابع وزير الأوقاف: «نقول للرئيس سر على بركة الله والله معك ونحن جميعا جنود لمصرنا العزيزة خلف قيادتك الحكيمة الشجاعة نفخر ونعتز بمواقفك الشجاعة.. تحيا مصر العروبة ويحيا القائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي».