السيسي: الصومال حقق 3 نجاحات كبيرة بينها شطب ديونه

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، على النجاحات التي حققتها الدولة خلال الفترة التي أدار فيها الرئيس الصومالي البلاد.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر مع الرئيس الصومالي، «أهنئكم وأسجل بكل تقدير النجاحات التي تحققت في الفترة التي تديرون فيها البلاد، والصومال بقيادة فخامة الرئيس نجحت في 3 موضوعات بمنتهى الأهمية، الأول مكافحة الإرهاب الذي كان له تأثير كبير جدًا على حالة عدم الاستقرار لسنوات طوية جدا، امتدت لأكثر من 20 أو 30 عاما».

وأضاف الرئيس السيسي، «نجح الصومال في شطب الديون التي أثقلت كاهله نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، كما نجح في رفع الحظر المفروض على الصومال منذ عام 1991 بشأن توريد أسلحة ومعدات لها»، وتابع موجّها حديثه إلى نظيره الصومالي: «أهنئكم على ذلك ومتأكد أنّه بقيادتكم الحكيمة سيتقدم الصومال أكثر ويتطور أكثر».