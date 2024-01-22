تسجل أسعار السمك اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنوك المصرية استقرارا مستمرا منذ أمس الأحد، إذ شهد تراجعا ملحوظا وصلت قيمتة إلى 5 جنيهات بالنسبة لسعر كيلو الجمبري، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى وفرة المعروض في الأسواق المصرية وقلة إقبال المواطنين على الشراء، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم الاثنين 22-1-2024 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

سعر سمك البلطي

- سعر كيلو البلطي: 65 جنيها.

- سعر كيلو فليه البلطي: 190 جنيه.

أسعار السمك في مصر

- سعر كيلو قشر البياض: 120 جنيها.

- سعر كيلو المكرونة السويسي: 105 جنيهات.

- سعر كيلو السبيط: 300 جنيه.

- سعر كيلو الكابوريا: 200 جنيه.

- سعر كيلو الدنيس: 200 جنيه.

- سعر كيلو الجمبري: 320 جنيها.

سعر سمك البوري

- سعر كيلو البوري: 80 جنيها.

- سعر كيلو الثعابين: 250 جنيها.

- سعر كيلو البربون: 80 جنيها.

- سعر كيلو السردين: 85 جنيها.