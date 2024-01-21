كيفية التسجيل في وظائف التربية والتعليم 2024.. إليك الطريقة

أجاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على التساؤل الخاص بـ كيفية التسجيل في وظائف التربية والتعليم 2024، التي بدأت منذ يوم الخميس الماضي الموافق 18 من شهر يناير الجاري.

كيفية التسجيل في وظائف التربية والتعليم 2024

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» كيفية التسجيل في وظائف التربية والتعليم 2024.

الدخول على موقع الوظائف الحكومية

ويمكن للأشخاص الذين يرغبون في التسجيل في وظائف التربية والتعليم 2024 التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدخول على الموقع الخاص بالوظائف الحكومية من على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/.

1- في البداية يدخل الشخص على الموقع الخاص بالوظائف الحكومية من هنا.

2- بعدها يختار الشخص باختيار الأيقونة الخاصة بالوظائف.

3- يتمّ اختيار المسابقة الخاصة بالتربية والتعليم 2024.

4- يتمّ فتح حساب خاص بالشخص الراغب في التقديم عن طريق الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا والبريد الإلكتروني الخاص به.

5- بعدها يدخل الشخص كل البيانات المطلوبة ومنها وظيفة معلم مساعد «معلم فصل» لكافة الصفوف التعليمية الأول والثاني والثالث الابتدائي.

6- يختار الوظيفة التي يرغب في التقديم لها معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف «الأول، الثاني، الثالث» الابتدائية.