«التعليم» تحقق في مزاعم تداول أسئلة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ غرفة العمليات التابعة للوزارة رصدت الأوراق المتداولة والمزعومة لامتحان الجبر والإحصاء، والتي قيل إنّها للامتحان الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية داخل اللجان للتأكد من صحته.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من ورقة الأسئلة المتداولة للجبر سيتم التوصل إلى مصور الورقة فورا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني والذي تصل فيه العقوبة إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.

وكانت جروبات الغش الإلكتروني عبر تليجرام، تداولت أسئلة زعمت أنّها لامتحان الجبر والإحصاء الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية الآن في اللجان الامتحانية بعد الوقت الأصلي للامتحان، الذي بدأ في التاسعة صباحا اليوم وفق الجداول المعتمدة.