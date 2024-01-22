مساحات وأسعار وحدات الإسكان المتميز في العبور بعد غلق الحجز الإلكتروني

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، غلق باب الحجز الإلكتروني لوحدات الاسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة في القليوبية لـ1080 وحدة، والذي انطلق عبر رابط إلكتروني مخصص أمس الأحد، وخلال الساعات الأولى من فتح الرابط خُصصت كل الوحدات بالكامل.

33121 شخصا حجزوا شقق الإسكان المتميز بالعبور

وأوضح بيان وزارة الإسكان، أنه تقدم لحجز وحدات الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة 33121 مواطنا، سدد منهم 6326 شخصًا مقدم جدية الحجز، وحصل منهم 1080 مواطنا علي الوحدات من خلال رابط الحجز الإلكتروني الذي انطلق أمس وجري تخصيص كل الوحدات.

مساحات ومواصفات شقق الإسكان المتميز في العبور الجديدة

وذكر البيان، أن شقق الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة مساحتها 89 م2، و92 م2، ويبلغ سعر المتر 7245 جنيها، ومقدم الحجز 60 ألف جنيه.

وأشار البيان إلى أن إجمالي سعر الشقة 90 مترا 684 ألف جنيه، وأغلى شقة بسعر 705 آلاف جنيه، حيث يسدد المتقدم 60 ألف جنيه جدية حجز، يعقبها استكمال مقدم جدية الحجز لـ20%، حيث يتم سداد 87 ألف جنيه، على أن يسدد مبلغا آخر بقيمة 68 ألف جنيه وقت التعاقد، ليصبح المتقدم قد سدد 30% من ثمن الشقة على أن يتم سداد 70% المتبقية على أقساط من 3 إلى 7 سنوات، بحيث يبلغ القسط ربع السنوي في حال السداد على 3 سنوات 58 ألف جنيه، وفي حالة السداد على 5 سنوات يكون 42 ألف جنيه، وفي حال السداد على 7 سنوات يكون 35 ألف جنيه.