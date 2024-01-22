«الوزراء»: 455 مليون دولار لتطوير البنية الفوقية لمحطة حاويات بميناء دمياط

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن مشروع تطوير محطة دمياط سيزود السوق المصرية بأكثر من 80 ألف فرصة عمل بحلول 2038، لدعم تطوير البنية الفوقية لمحطة حاويات جديدة بميناء دمياط في مصر.

ولفت إلى أن «كونسورتيوم» من المؤسسات الدولية قدم حزمة تمويل بقيمة 455 مليون دولار أمريكي، تتضمن حزمة التمويل 125 مليون دولار أمريكي من و 120 مليون، بالإضافة إلى 100 مليون دولار أمريكي من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، 60 مليون دولار أمريكي من مؤسسة تمويل التنمية الألمانية دي إي جي (DEG) تم تقديم 50 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الفرنسية بروباركو (Proparco).

التمويل سيساعد على زيادة سعة الحاويات في الميناء ثلاثة أضعاف

وأشار المركز في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» إلى أنَّ موقع «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير سلط في مقال صادر عنه قيام كونسورتيوم دولي بدعم توسعة ميناء دمياط بحزمة تمويلية قيمتها 455 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا التمويل سيساعد على زيادة سعة الحاويات في الميناء 3 أضعاف، ويحسن قدرته التنافسية، كما سيدعم تقديم برنامج لتنمية المهارات للأشخاص الذين يعيشون في منطقة دمياط بالشراكة مع المدارس المهنية المحلية مع التركيز على خلق وظائف شاملة للجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وكجزء من المشروع، سيقوم «تحالف دمياط لمحطات الحاويات» بتطوير نظام الإدارة البيئية والاجتماعية الخاص به بما يتماشى مع إرشادات المقرضين المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة وأفضل الممارسات الدولية.

تطوير المحطة جاء استجابة للطلب المتزايد على حركة الحاويات في الموانئ المصرية

جدير بالذكر أنَّ تطوير المحطة جاء استجابة للطلب المتزايد على حركة الحاويات في المواني المصرية، ومن شأن هذا التوسع أن يزيد من المكانة التنافسية لميناء دمياط كمركز استراتيجي في شرق البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى تزويد السوق المصرية بأكثر من 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2038؛ حيث يُعد ميناء دمياط موقعًا ملاحيًا جذابًا في البحر الأبيض المتوسط، ويتمتع بموقع استراتيجي قريب من قناة السويس، وطرقا برية مباشرة إلى القاهرة والإسكندرية ودلتا النيل.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد شريكًا لمصر في العديد من المشروعات

وأشار التقرير إلى أنّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد شريكًا لمصر في العديد من المشروعات التي تنفذها البلاد، فمنذ عام 2021، استثمر نحو 11.2 مليار يورو في 170 مشروعًا في البلاد، 80% منها تقريبًا في القطاع الخاص.