ميناء دمياط يستقبل أكبر غاطس لسفينة حاويات منذ افتتاحه

نجح ميناء دمياط في استقبال سفينة يابانية ويبلغ طولها 366 مترا وبعرض 51 مترَا قادمة من إسبانيا بحمولة كلية 152 ألفًا و68 طنًا والتي يصل غاطسها إلى 15.40 متر وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه، ومن المنتظر أن تفرغ 1931 حاوية على أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

استقبال السفن العملاقة

وأشارت هيئة ميناء دمياط إلى نجاح الميناء في استقبال السفن العملاقة باختلاف أنواعها وأحجامها يأتي نتاجاً لخطة التطوير والتحديث الجارية حالياً وخاصة المشروع الجاري لتعميق المجرى الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى 18.5 متر، إلى جانب خبرة مرشدي الهيئة وجاهزية أسطول وحدات الخدمات البحرية وحرفية طواقمها كذلك المزايا التنافسية والمعدلات المعيارية للشحن والتفريغ والتي تتميز بها ميناء دمياط بين الموانئ المصرية بالتزامن مع جهود شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لتطوير وتعميق أرصفة محطة الحاويات.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الخاصة باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة، واستمراراً لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية