تصدير 28.6 ألف طن بضائع متنوعة عبر ميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 31 سفينة.

هيئة ميناء دمياط

ونوه بيان المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة 28691 طن تشمل 5761 طن رمل و11520 طن يوريا و1350 طن مولاس و9210 طن أسمنت معبأ و850 طن ملح معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27565 طن تشمل 3358 طن خردة، و4509 طن ذرة، و7995 طن قمح، و1700 طن زيت طعام، و300 طن فول صويا، و2953 طن حديد، و6750 طن بضائع متنوعة.

حركة الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 264 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 58 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4520 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء من القمح 148 ألفا و380 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 207 ألفا و338 طنًا، فيما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6244 شاحنة.