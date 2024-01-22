وظائف التربية والتعليم 2024.. رابط التقديم والشروط المطلوبة

يواصل الراغبون في التقدم لوظائف التربية والتعليم 2024 ومسابقة المعلمين الجديدة، التقديم عبر الرابط المخصص لذلك، والذي أتاحه جهاز التنظيم والإدارة للمواطنين الراغبين في التقدم، وفق الضوابط والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن، وأكدت مصادر في وزارة التعليم أن 31 يناير الجاري آخر موعد للتقديم، وأنه لن يتم اتخاذ أي قرارات بشأن المد.

الأوراق المطلوبة ورابط التقديم في مسابقة وظائف التربية والتعليم 2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الاشتراطات والأوراق والمستندات وطرق التقدم لمسابقة وظائف التربية والتعليم 2024.

** أن تكون المستندات جميعها أصلية ملونه بصيغة «JPG»

**صورة شخصية للمتقدم.

** صحيفة الحالة الجنائية سارية

المستندات المطلوبة لـ وظائف التربية والتعليم 2024

** المؤهل الدراسي.

** الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

** شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

** المؤهل الأعلى إن وجد.

** بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

** الخدمة العامة للإناث.

** إيصال الإيداع البنكي.

طرق التقديم الأوراق المطلوبة الشروط

يتم التقديم عبر رابط بوابة وظائف الحكومة من هنــا.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2024

** أن يكون من سكان المحافظة المقيم بها.

** لا يزيد عُمر المتقدم عن 40 عامًا.

** الوظائف للحاصلين على بكالوريوس كليات التربية والتربية النوعية.

** اجتياز الكشف الطبي.

** الحد الأدني لتقدير المتقدم مقبول.

** اجتياز تحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

** ضرورة أن يجتاز الامتحانات والتدريبات المقررة.

** الوظائف المتاحة لتعليم أساسي - ابتدائي - معلم فصل .