وزير التعليم: لدينا 114 ألف طفل مدمج ونحرص على تنفيذ الحقيبة التدريبية

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التربية السليمة أساس التعليم وبناء شخصية الطالب، مشيرًا إلى أن الطلاب تتأثر تربيتهم بمحيط المدرسة والمعلمين فى حياتهم الشخصية، قائلًا: «إذا أردت أن تعالج نقاط الضعف لدى الطلاب فابحث لهم عن نقاط القوة، والعمل على تعزيزها؛ لتتكون لديهم الرغبة لعلاج نقاط الضعف وتتلاشى لديهم، وتصبح نقاط نجاح فى حياتهم».

أوضح الوزير خلال الحوار المجتمعي الذي عقدته اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي حول «مسودة الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية»، أن الطفولة المبكرة تمثل السنوات الذهبية التي ينمو فيها أعلى معدل للذكاء، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالدافعية للتعلم لدى الطلاب والعمل على حبهم فيما يدرس لهم، كما أشار إلى أن الطلاب المتميزين والمتفوقين يهتموا بالدراسة والتعلم دون تدخل من أولياء الأمور، مضيفا أن التنشئة الاجتماعية هي عملية تشاركية بين الأسرة والمدرسة لتأسيس فرد متميز ناجح في المجتمع.

تدريب الإخصائيين الاجتماعيين

أكد وزير التربية والتعليم حرصه الشديد على تنفيذ الحقيبة التدريبية للإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهدف دعم التربية الإيجابية للطلاب ونشر الوعي بالصحة النفسية، إضافة إلى تدريب مديري المدارس، مشيرّا إلى أنه سيجري بدء تنفيذ هذه الحقيبة للمرحلة الابتدائية.

أشار الدكتور رضا حجازي، إلى أن نظام التقييم للسنوات الأولى في التعليم يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، إذ أن تقدير الدرجات يمنح للطالب في شكل ألوان، تعبر عن مدى اكتسابه المعارف والمهارات.

أكد الوزير ضرورة أن يقوم المعلمون برصد نقاط التميز وتشخيص جوانب الضعف، والتواصل مع أولياء الأمور لمعرفة مستوى أبنائهم والمشاركة في كل الأمور المتعلقة بأبنائهم.

وأثنى الوزير على التعاون المثمر والبناء مع وزارة التضامن الاجتماعي في العديد من المبادرات مثل تكافل وكرامة، ورياض الأطفال، مضيفا أن منهج القيم واحترام الآخر هي أحد مناهج وزارة التربية والتعليم في مرحلة رياض الأطفال التي تجري دراستها في المرحلة الابتدائية، والذي يتضمن مجموعة من القيم التي تسهم في تكوين شخصية الطفل وهي قيم الحب والانتماء والولاء واحترام الآخر، والتسامح، والمثابرة .

كما أشار الوزير إلى المبادرة الرئاسية «رفقاء قادرون باختلاف»، إذ قامت الوزارة بتضمين إشارات الصم في كتب القيم واحترام الآخر من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثالث الابتدائي، وخاصة الإشارات الأكثر استخداما، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها 114 ألف طفل مدمج بفصول وزارة التربية والتعليم.

بناء الإنسان المصري

وتابع بأن وزارة التربية والتعليم قامت بوضع خطتها الاستراتيجية 2024-2029 من خلال ثلاث برامج للحكومة وتشمل بناء الإنسان المصري، والتشغيل والأمن، وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم والمرأة والطفل في الخطة الاستراتيجية والوصول إلى التحديات والفجوات والأولويات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل من خلال الاستدامة والتكاتف مع جميع الجهات والوزارات الأخرى داخل الحكومة، مع إعطاء أولوية لذوي الهمم والطفل والمرأة.