غلق وتشميع مجمع عيادات خاصة غير مرخص في حملة ببني سويف

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة بني سويف، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك فرع المحافظة، حملة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة في مركز ببا جنوب المحافظة، لمتابعة التزامها بالاشتراطات والتراخيص اللازمة.

حملة مفاجئة على مجمع للعيادات

وتمكنت الحملة، من غلق مجمع للعيادات الطبية الخاصة بإحدى قرى مركز ببا جنوب بني سويف، وتشميعه بالشمع الأحمر، وذلك لعمله دون ترخيص، إضافة إلى عدم التزامه باشتراطات مكافحة العدوى، والعثور داخله على أدوية تأمين صحي، محظور تداولها خارج مستشفيات التأمين الصحي.

شارك في الحملة، الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، والمحاسب أحمد دهشان رئيس جهاز حماية المستهلك فرع محافظة بني سويف.

حملة من جهاز حماية المستهلك

وفاجئت حملة من إدارة العلاج الحر وجهاز حماية المستهلك، مجمعًا للعيادات الطبية يضم تخصصات «أطفال، أسنان، باطنة، جلدية، معمل تحاليل طبية»، وذلك بإحدى قرى مركز ببا، وتمكنت الحملة من غلق المجمع وتشميعه بالشمع الأحمر، وتحرير محضر إثبات حالة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة في كل قرى ومدن المحافظة، وتكليفات الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية.