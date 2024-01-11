غلق 11 منشأة طبية مخالفة في حملة للعلاج الحر بكفر الشيخ

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملة مرور مكبرة شملت جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة في وقت متزامن، حيث تم غلق وتشميع عدد من المنشآت الطبية غير الحكومية المخالفة للقانون.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، وبقيادة الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية.

غلق 11 منشأة طبية غير حكومية وتشميعها بالشمع الأحمر

وأسفرت الحملة عن غلق 11 منشأة طبية غير حكومية وتشميعها بالشمع الأحمر على خلفية مخالفتها للقانون، وصدور قرارات غلق بحقها، وذلك بالتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية ومديرية الأمن ومجالس المدن.

كما أسفرت الحملة أيضًا عن المرور على 217 منشأة طبية خاصة، بينهم عدد 51 من المنشآت المخالفة، وستقوم إدارة العلاج الحر بإصدار قرارات غلق لها، وذلك لتنفيذ غلقها في أقرب وقت ممكن.