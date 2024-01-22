تخصيص مكاتب للتدخل السريع وحل مشاكل المرضى في مستشفيات القليوبية

وجه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بضرورة المتابعة المستمرة لحالات الانتظار التي تحتاج لرعاية مركزة داخل المستشفيات على مدار اليوم، مشيرا إلى عقد اجتماع عاجل مع مديري المستشفيات عبر «فيديو كونفرانس»، بحضور مديري إدارات المستشفيات ومكافحة العدوي والطوارئ، ومسؤول ملف الطوارئ بالمكتب الفني لوكيل الوزارة لمناقشة مستجدات العمل.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان، أن اجتماع مديري المستشفيات التابعة للمديرية تناول عدة نقاط أثناء حيث جري التأكيد على تواجد مسؤول مشروع رعايات مصر بكل مستشفى على مدار 24 ساعة، وتفعيل دوره في متابعة حالات الانتظار التي تحتاج إلي تسكين بالرعاية المركزة لتسكين الحالات حسب دورها ومدي خطورتها بمنتهي الشفافية والوضوح وتسجيل نسبة الاشغال بشكل لحظي والتوجيه بضرورة تقديم التشجيع المادي لهم من خلال صندوق المستشفى.

متابعة حالات الانتظار بواسطة المسؤول النوباتجي

وأكد وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع على متابعة حالات الانتظار بواسطة المسئول النوباتجي بغرفة الطوارئ، على أن يتم ذلك بشكل دائم ودقيق من خلال برنامج ترصد مشروع رعايات مصر موجها بضرورة التواصل المستمر مع تلك الحالات على مدار اليوم إلي أن يتم تسكينها للتأكد من مدى حاجتها للحجز من عدمه

توفير عدد كاف من أفراد الأمن والنظافة

وكلّف وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع مدير إدارة الطوارئ بالتأكيد على المستشفيات بضرورة الابلاغ عن الحالات التي تم تسكينها بشكل لحظي، والتأكيد على تسجيلها بالمنظومة منعا للمساءلة القانونية مطالبا بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان توفير عدد كاف من أفراد الأمن والنظافة لكل المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لحسن سير العمل والمحافظة على الشكل العام للمستشفيات، وكذلك تكليف مسؤول للعلاقات العامة بكل مستشفى تيسيرا على مرتادي المستشفي ووجود مكتب لخدمة المواطنين بكل مستشفي لتلقي الشكاوى.

سياسة استخدام المضادات الحيوية

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى مناقشة سياسة استخدام المضادات الحيوية خلال الاجتماع والتأكيد على تفعيل البروتوكول الوقائي للمضادات الحيوية قبل العمليات الجراحية وتفعيل بروتوكول استخدام المضادات الحيوية طبقا للأدلة الظغرشادية في الرعايات والحصانات، وتفعيل دور معمل البكتيرولوجي والمزارع لعمل local antibiogram، وتفعيل مرور الصيادلة الاكلينيكية على ملفات المرضي والمرور بنموذج تقييم برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات بالمستشفيات.