رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب بالمحافظات

يرغب البعض في معرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، وحددت الشركة، رابط وخطوات الاستعلام ودفع الفاتورة إلكترونيا، دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع الشركة المختلفة

الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب بالمحافظات

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، في بيان، إلى أنّه يمكن الاستعلام عن فاتورة مياه الشرب، من خلال الدخول على موقع الشركة، واتباع الخطوات الآتية:

- اسم المحافظة

- نوع النشاط

- القراءة الحالية

- القراءة السابقة

- عدد الوحدات

- حالة الصرف الصحي

رابط دفع فاتورة مياه الشرب بالمحافظات

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين، دفع الفاتورة من خلال الموقع الخاص بالشركة من هنا، وعمل الآتي:

- الدخول علي رابط الدفع

- اختيار اسم المحافظة

- إدخال رقم المسجل على الفاتورة القديمة من أجل الدفع.

وأكدت الشركة، أنه يمكن الدفع من خلال الرابط أو من خلال المحصل الخاص بكل منطقة، أو التوجه إلى الشركة أو الفرع الأقرب للعميل، والدفع بكل سهولة.