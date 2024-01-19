انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق القاهرة غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع مياه الشرب، غدا السبت، عن بعض المناطق بالقاهرة، موضحة أن ذلك نظرًا لتحويل مسار خط المياه الذي يصل قطره إلى 1200 ملي متر، بشارع عبد الحميد بدوى أمام الكلية الحربية.

وشددت شركة المياه، على أصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

مناطق انقطاع المياه بالقاهرة

وأكّدت الشركة، انقطاع المياه عن بعض المناطق التابعة لشبكات مصر الجديدة، وهي كالآتي:

- الشيراتون بالكامل.

- الملتقى العربي.

- الكلية الحربية.

انقطاع المياه عن بعض مناطق مدينة نصر كالآتي:

- الرقابة الإدارية.

- أرض الجولف.

- مساكن رامو.

- الإمداد والتموين.

- رابعة الاستثماري.

- إسكان التوفيق.

- سيتي ستار.

- المنطقة السادسة.

انقطاع المياه عن بعض مناطق الحي العاشر، كالآتي:

- المنطقة العاشرة.

- الواحة.

- صقر قريش.

- مدينة الأمل.

مواعيد انقطاع المياه

أوضحت شركة المياه، أنّ الانقطاع يكون بداية من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الساعة الثانية عشر مساء من نفس اليوم، مشيرة إلى أنها دفعت بسيارات مياه صالحة للشرب، مجانًا بالمناطق المتأثرة.

وسائل طلب مياه للشرب

- الاتصال بالخط الساخن 125.

- خدمة واتساب على رقم: 01206665125.