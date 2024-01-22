مدير مستشفى غزة الأوروبي: الوضع يزداد صعوبة بسبب استهداف الأطقم الطبية

قال الدكتور يوسف العقاد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، إنَّ الوضع في قطاع غزة يزداد صعوبة جراء القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المستشفيات، وأن الاحتلال يحاصر مجمع ناصر الطبي بخان يونس، وأننا نعاني من نقصا كبيرا في المستلزمات الطبية.

وأضاف «العقاد» في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، «نواجه عجزا كبيرا في تقديم الخدمات الصحية، بسبب النقص الحاد في أعداد الأسرة والمستلزمات الطبية»، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف سيارات الإسعاف والأطقم الطبية.