برنامج «التعليم المدني» يصل مركز شباب حلمية الزيتون

واصلت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، فعاليات برنامج التعليم المدني بمركز شباب حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة والذي يحمل شعار «تنمية.. مواطنة.. جمهورية جديدة» بمشاركة 50 شابًا وشابة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

إكساب الشباب المعلومات والمهارات

وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين إن البرنامج يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب 2022-2027 والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بهدف إكساب الشباب المعلومات والاتجاهات والمهارات اللازمة كي يمارسوا حقوقهم ومسئوليتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بـ الهوية المصرية والقومية لدى الشباب.

وأضاف البيان أنَّ برنامج التعليم المدني، يعد تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملا مؤسسيا مستدامًا، نهجا رائدا تتصف به الوزارة لإعداد جيلا واعيا ملم بأدواره المجتمعية وفق خطط متنوعة للقيام بعملية تثقيف وتدريب وتعليم النشء والشباب على الإلمام الكامل وبناء شخصية الشاب ليكون مواطنا صالحا محب لوطنه، يستطيع ان يحمل لواء وطنه الى الأجيال القادمة والتركيز علي تنمية الوعي بين أوساط الشباب في قضايا المجتمع المختلفة.

تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة

ولفت إلى أنَّ البرنامج يهدف إلي تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية وترسيخ قيم المشاركة والمواطنة وتعزيز روح التسامح والتعامل مع الآخر والتنوع والاختلاف واحترام الحريات العامة.