«رياضة الدقهلية» تطلق معرضا للفنون التراثية للحفاظ على الهوية المصرية

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، افتتاح معرض الفنون التراثية بمركز شباب ميت رومي بدكرنس، تحت إشراف الإدارة العامة لتنمية النشء بالدقهلية.

فنون تراثية بالدقهلية

وأضافت «عثمان» في بيان، أن الهدف من برنامج الفنون التراثية في محافظة الدقهلية، إحياء التراث المصري القديم الفرعوني والشعبي، وتوعية النشء بأهمية التاريخ والتمسك بالقيم وتاريخ الدولة المصرية.

وأكدت أن المعرض يسعى إلى القضاء على البطالة وتشجيع النشء على العمل الحر، واكتساب حرف يدوية تفيدهم في المستقبل وتفيد أسرهم وقراهم ومجتمعهم، ودمج التراث القديم مع المعاصر من خلال الفن التشكيلي.

وأوضحت أنّ المعرض يهدف إلى توظيف الفن التشكيلي، كأداة فعالة في تدوين التراث الشعبي المصري، وهو ما سعت له الإدارة المركزية لتنمية النشء ومساعدته في تنمية المجتمع، ثقافيا ورياضيا واجتماعيا، مشيرة إلى أن مراكز الشباب لها الدور الأول في توعية الشباب والنشء والاهتمام بهم، وتعليمهم في كل المجالات.

وأكدت سعي وزارة الشباب والرياضة، إلى تنمية النشء، من خلال تنظيم وعمل معارض مختلفة للفنون التراثية، لتنمية مهارات حب الفنون والتعلق بها والإبداع.