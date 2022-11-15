«التعامل مع الآخر» ندوة بكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ ندوة توعية ضمن برنامج القوافل الدعوية والإرشاد الديني بالجامعة تحت عنوان «التعامل مع الآخر»، بإشراف عام الدكتور إسماعيل إبراهيم، عميد الكلية، وإشراف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بكفر الشيخ.

برنامج القوافل الدعوية والإرشاد الديني بالجامعة

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمود موسى عامر، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ثروت المرشدي، بالإدارة العامة لمشروعات البيئة بالجامعة ومنسق عام الندوات الدينية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وحضور طلابي.

بدأت الندوة بالسلام الوطنى، ثم تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، ثم كلمة الدكتور إسماعيل إبراهيم، عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الندوة.

واستهل اللقاء بترحيب إدارة الكلية بالضيوف أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، الشيخ فرحات عبد السلام فرحات، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

وأوضح المحاضران التعريف بالآخر، والأدلة من القرآن والسُنة على حُسن التعامل مع الآخرين، والصفات الكريمة التي لابد وأن يتخلق بها الإنسان المسلم تجاه الآخرين، وما يجب على المسلم فعله تجاه المجتمع.

ووجّه الطلاب العديد من التساؤلات المختلفة التي تحتاج إلى التوضيح وأجاب المحاضران عليها.

ندوات القوافل الدعوية في جامعة كفر الشيخ

يأتي ذلك، ضمن سلسلة ندوات القوافل الدعوية والتى تأتي تباعاً بكليات جامعة كفر الشيخ المختلفة، وذلك لرفع الوعي الديني لدى شباب الجامعة، وتصحيح بعض المفاهيم والأفكار المغلوطة، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة.