مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات: مصر صاحبة بطولات وإنجازات عبر التاريخ

قال اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إن معركة شدوان ملحمة من الملاحم التي سطرتها قواتنا المسلحة الباسلة بالتلاحم مع الشعب المصري بكل فئاته واتجاهاته المختلفة.

وأضاف المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية بسنت الحسيني، «مصر دائما تكون في طليعة الدول التي تقدم البطولات والإنجازات عبر التاريخ، وحدثت هذه المعركة في فترة حرب الاستنزاف، وكانت إسرائيل تريد بالقيام بعمل تروج له إعلاميا».

وتابع: «كانت تريد الاستيلاء على رادار من أجل كسر الروح المعنوية العالية لدى أبناء الشعب المصري، ورغم قلة عدد أفراد القوات إلا أنهم استطاعوا مواجهة قصف جوي وبحري وكتيبة مظلات واستمرت المعركة لمدة 36 ساعة حاول فيها الاحتلال الاستيلاء على قطعة الرادار والاستيلاء على الجزيرة، لكن أبناء الشعب المصري أبوا الاستسلام لهذا الهدف».

وواصل المستشار بالأكاديمية العسكرية «استطاعوا تحقيق نجاح منقطع النظير وأجبروا القوات الإسرائيلية على الانسحاب، كما أوقعوا خسائر هي طائرة فانتوم وطائرة ميراج، وشوهد أحد الطيارين وهو يسقط من طائرة بالمظلات، بالإضافة إلى 30 قتيلا وجريحا من القوات الإسرائيلية».