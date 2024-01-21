«جزيرة شدوان».. أرض النضال تتحول لأهم مقصد سياحي

جزيرة صخرية منعزلة، يعلوها فنار لمراقبة وتنظيم حركة السفن، تبلغ مساحتها سبعين كيلومتراً وعرضها خمسة وثلاثين كيلومتراً، وطولها يقدر بستة عشر كيلومتراً، تبعد 22 ميلاً عن شواطئ الغردقة، تعود أهميتها لأنها تقع بالقرب من الممر الملاحى لخليج العقبة وبالقرب من مدخل خليج السويس، وتتميز بموقع استراتيجى يسمح لها بمراقبة الأنشطة البحرية فى المدخل الجنوبى لخليج السويس، كانت فى الماضى أرضاً للنضال، واليوم تعد من أهم المقاصد السياحية بالمحافظة.

وقال حسن الطيب، الخبير البحرى، مؤسس جمعية الإنقاذ البحرى بالبحر الأحمر، إن جزيرة شدوان تحولت من أرض النار إلى أجمل شواطئ الغردقة الجاذبة للسياحة، حيث الشعاب المرجانية والمياه الفيروزية، لافتاً إلى أن الجزيرة تتميز بأنها تقع بالقرب من أهم مواقع الغوص بالغردقة، وتمارس فيها رياضة الغوص والسنوركل والصيد والسباحة والألعاب البحرية.

وقال أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، إن الجزيرة يقصدها عدد كبير من السياح للتمتع بمنظرها الخلاب وممارسة الغوص ورؤية الكائنات البحرية النادرة، من خلال الرحلات البحرية، وأهم ما يميزها وجود منطقة تسمى أبوالنحاس، وهى عبارة عن شعاب مرجانية تتخذ شكل مثلث، غرب الجزيرة.

وتُعد وجهة رائجة للغواصين والسباحين، وتشتهر بالتكوينات المرجانية والحياة البحرية الغنية، وتبحر إليها المراكب التى تقل مئات السياح يومياً فى الساعة الثامنة صباحاً وتستمر الرحلة حتى الساعة الثالثة مساء موعد العودة، تتخللها وقفتان لممارسة الغطس والسنوركل وتناول وجبة الغداء.

وأشار الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الشمالية بالبحر الأحمر، إلى أن الجزيرة بها سمك المرجان، وسمك المروحة، وسمك قرش الشعاب المرجانية، الذى يتميز بزعنفته البيضاء، وسمك قرش الشعاب المرجانية ذو الزعنفة الرمادية، والسلاف ذات المناقير الصقرية، والدلافين الجميلة، ويمكن ممارسة الصيد والغطس الحر والغطس بالمعدات.