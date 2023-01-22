«البحر الأحمر» تحتفل بالعيد القومي للمحافظة في الذكرى 53 لمعركة شدوان

تحتفل محافظة البحر الأحمر بالعيد القومي لها اليوم، تزامنا مع الذكرى 53 لمعركة شدوان والتي توافق 22 يناير من كل عام، حيث سطر أهالي مدينة الغردقة ملحمة تاريخية مع جنودنا البواسل في الصمود 36 ساعة متواصلة على أرض جزيرة شدوان لتلقين العدو الإسرائيلي درسا في حرب الكرامة واسترداد الأرض.

احتفال البحر الأحمر بالعيد القومي

وكشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة يأتي بالتزامن مع الذكرى 53 لمعركة شدوان والتي شهدتها مدينة الغردقة 22 يناير 1970، مقدما التهنئة لأهالي البحر الأحمر.

وأشار محافظ البحر الأحمر بأن الاحتفالات تبدأ اليوم الأحد، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بمقابر الشهداء ترحما على أرواح أبطالنا المصريين من شهداء المعركة، والذين بذلوا الغالي والنفيس وقدموا أرواحهم للحفاظ على الأرض والعرض.

برنامج احتفالات العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر

وأضاف أن برنامج احتفالات العيد القومي للمحافظة يشمل تكريم أبطال معركة شدوان وأسر الشهداء على ما قدموه من تضحيات في معركة الكرامة، مؤكدا افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى في مدن البحر الأحمر بمناسبة العيد القومي، حيث أولت الدولة اهتمامًا بالمحافظة ضمن خطة تنمية الصعيد، بناءً على توجيهات القيادة السياسية بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.