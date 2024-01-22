أكاديمية البحث العلمي: إنتاج أول سيارة كهربائية محلية الصنع في منتصف 2024

أكّد الدكتور محمد الغمري رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تعمل في مشروع إنتاج السيارة الكهربائية وعضو المجلس التخصصي لبحوث النقل في أكاديمية البحث العلمي التكنولوجيا، أنَّه يجرى الآن العمل على الانتهاء من تجهيزات المصنع و خطوط الإنتاج لأول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع بنسب تصنيع ومكونات تصل لـ 100% كتوطين للصناعة.

و أوضح «الغمري» لـ«الوطن»، أنَّه نظراً للتغيرات التي تطرأ يومياً جرى تعديل موعد الإنتاج ليكون في النصف الثاني من العام الجاري، لافتا إلى أنَّه سيتم طرح نسختين من السيارة الأولى وتكون سرعتها 60 كيلومترا في الساعة وأخرى سرعتها 80 كيلومترا في الساعة بسعر 150 ألف جنيه للسيارة سرعتها 60 كيلومترا، و200 الف جنيه السيارة سرعتها 80 كيلومترا، لافتا إلى أنَّه لم يتمّ تغيير خريطة التكلفة للسيارة لتكون مناسبة لمتطلبات السوق المحلية في مصر ومناسبة للجميع داخل المحافظات.

كان وزير التعليم العالي اجتمع مع الفريق الفني المسؤول عن سير العمل في تصنيع السيارة الكهربائية، منوهاً إلى أنه جرى تم الانتهاء من تصميم السيارة بالكامل، وبدأت عمليات التصنيع الفعلي، مشددًا على سرعة الانتهاء من إنتاج السيارة؛ لتصبح جاهزة للطرح في الأسواق المصرية خلال العام الجاري.