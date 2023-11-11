السيارة الكهربائية المصرية.. الحلم يتحقق

خطوات قليلة تفصل مصر عن تحقيق حلم إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع 100%، فى إطار الاستراتيجية الوطنية التى تتبنّاها الدولة لتوطين الصناعات التكنولوجية، وأبرزها السيارات الكهربائية المختلفة، لنرى فى الربع الثانى من العام المقبل أول سيارة مصرية متاحة للمواطنين، وبأسعار بسيطة. «الوطن» أجرت جولة فى مصنع «إيجيبت سات»، الذى شهد نواة ابتكار وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمى، وهناك تواصلنا مع عدد من المهندسين والطلاب والباحثين للوقوف على مدى الدعم المقدّم لهم، حيث أكدوا تحقيق أشواط كبيرة فى كل مراحل تصنيع السيارة بمواصفات قياسية.