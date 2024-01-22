أسباب سرطان الجلد بعد إصابة دوقة يورك به.. ماذا يحدث للعائلة المالكة في بريطانيا؟

خلال الساعات الماضية، أصبحت العائلة المالكة في بريطانيا محل اهتمام واسع، بعد انتشار الأمراض بينهم، كانت آخرها إصابة سارة فيرجسون دوقة يورك، بنوع من سرطانات الجلد، وهي أزمة صحية أخرى لأحد أفراد العائلة المالكة، وفقًا لما أعلنت وسائل الإعلام البريطانية، لذا نستعرض أسباب سرطان الجلد.

أسباب سرطان الجلد

هناك عديد من الأسباب التي تدل على الإصابة بسرطان الجلد، الذي أصيبت به دوقة يورك، منها حدوث أخطاء في الحمض النووي الخاص بخلايا الجلد، وهذه الطفرات قد تؤدي إلى نمو الخلايا وتحويلها إلى كتلة من الخلايا السرطانية، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

جاءت من ضمن أسباب سرطان الجلد الذي أصيبت به دوقة يورك، التعرض لمستويات عالية من الإشعاع، مثل الأشعة السينية، وأيضا التعرض للمواد الكيميائية السامة، التي تكون مثل الزرنيخ والهيدروكربونات، إضافة إلى ضعف جهاز المناعة، نتيجة استخدام الأدوية المثبطة للمناعة، أو عند الإصابة بالأمراض التي تعمل على ضعف المناعة، مثل مرض الإيدز.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد كشفت أسباب سرطان الجلد، من خلال نشر مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن التعرض الدائم لأشعة الشمس يعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالمرض على المدى البعيد، نتيجة الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في أشعة الشمس، إذ يوجد نوعين من سرطان الجلد، منها يكون بسبب الخلايا الصبغية «الميلانيني» وآخر لا يحتوي على خلايا صبغية «غير الميلانيني»، حيث إن النوعين يكونوا قابلان للعلاج، خاصة إذا تم اكتشاف المرض في وقت مبكر.

أعراض الإصابة بمرض سرطان الجلد

أعراض عديدة تدل على الإصابة بمرض سرطان الجلد، إذ غالبا تظهر في مناطق الجلد التي تكون معرضة لأشعة الشمس بصفة متكررة، مثل الوجه، وأيضا ظهر اليد، بالإضافة إلى الرقبة والذراعين واليدين.

وأوضح الدكتور محمد شلبي استشاري الأمراض الجلدية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سكان المناطق الساحلية يكونوا أكثر عرضه للإصابة بسرطان الجلد، لأن أشعة الشمس تكون في تلك المناطق مرتفعة، إذ إن التعرض المباشر لها يزيد فرص الإصابة بالمرض، لذلك يجب على الأشخاص أثناء التواجد في تلك المناطق استخدام واق للشمس لحماية الجلد من الإصابة.

لم يكن تلك المرة الأولى التي تصاب فيها دوقة يورك، التي كانت متزوجة من الأمير أندرو، بمرض السرطان، إذ أصيبت في العام الماضي، بسرطان الثدي وشفيت منه، كما أعلن مسؤولون في الأسرة المالكة خضوع الأميرة كيت، زوجة الأمير وليام لعملية جراحية في البطن، كما أنها سوف تبقى في المستشفى لمدة تصل إلى أسبوعين.