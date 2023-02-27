منظمة الغذاء والدواء الأمريكية تعتمد أول لقاح لمرضى سرطان الجلد

اعتمدت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» أول لقاح للمتعافين من سرطان الجلد الذي يعد من أخطر أنوع السرطانات، وسيتم طرحه بالأسواق للاستخدام البشري خلال عدة أشهر، واللقاح من إنتاج شركة «موديرنا»، ويتنم تناول لقاح السرطان الجديد جنبًا إلى جنب مع دواء مناعي من إنتاج شركة «Merck».

اللقاح يعالج المتعافين من سرطان الجلد

ويعالج اللقاح المتعافين من سرطان الجلد المتقدم والمعرضين لخطر عودة السرطان، ويمنع اللقاح الانتكاسة والوفاة بنسبة 44%، وقال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس سابقًا، إن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان هبة مقاومة الأمراض، والتي تكون عن طريق الجهاز المناعة، وهو ما جعل العالم أجمع يتجه إلى تحفيز الجهاز المناعي لمقاومة الأمراض باستخدام اللقاحات.

وأضاف عقبة غي مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن شركة «موديرنا» التي أنتجت اللقاح لديها خبرة كبيرة بمجال اللقاحات، وخاصة بنظام الهندسة الوراثية التي تقوم بها باستخدامها وهي «Rna»، فبعض الناس التي تعاني من سرطان الجلد وعندما يحصلون على العلاجات الأولية أو عندما يقومون بجراحات لاستئصال الورم تكون هناك فرصة لعودة الورم مرة أخرى.

أدوية مناعية لضمان عدم عودة المرض

وتابع أن المرضي كانوا يخضعون لبرتوكول علاجي يتكون من أدوية مناعية لضمان عدم عودة المرض مرة أخرى، أما اللقاح الجديد فهو لقاح شخصي يتم عمله لكل شخص لديه هذا الورم، أي أن اللقاح يتم تصنيعه لكل شخص منفردا، ليتم حقنه وتتعرف الخلايا على تركيب الورم وتنتج أجسام مضادة تمنع عودة المرض مرة أخرى.