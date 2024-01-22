«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ خط الرورو بين مصر وإيطاليا

أكدت وزارة النقل، أن العمل على تسيير خط الرورو بين مصر وايطاليا استغرق 4 سنوات، وسيتم تيسيير خط نقل سريع بين مصر وايطاليا لنقل الصادرات الزراعية، موضحة خلال توقيع اتفاقية تسيير خط الرورو بين مصر وإيطاليا أن الخط يُمكن المصدرين المصريين تصدير الحاصلات الزراعية والفواكه سريعة التلف إلى إيطاليا.

التعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة الداخلية

ونوهت في تقرير لها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة الداخلية وتم عمل مجموعة من الاجتماعات لإنجاز عناصر المشروع منها التعاون الجمركي والنقل البري بالشاحنات والبضائع التي تنقل على الخط وأنه تم تخيفض الرسوم على النوع من هذه الحاويات من 26 ألف دولار إلى 3000 دولار .

تيسير خط رورو بين مصر وإيطاليا «مشوار كبير»، لتذليل العقابات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ تيسير خط رورو بين مصر وإيطاليا «مشوار كبير»، لتذليل العقابات، وسيسهم في إيصال صادرات مصر للأسواق الزراعية وزيادة صادرات مصر الزراعية للخارج، موضحاً أن الخط تحول لأمر واقع، وعملت وزارة النقل على تذليل أي عقبات. مؤكدًا أهمية المشروع لمصر وإيطاليا.

وأضاف خلال توقيع اتفاقية تسيير خط رورو بين مصر وإيطاليا، أنه هناك تعاون كبير مع وزارة النقل والعديد من الجهات لحل أي مشكلات تواجه المشروع، لافتاً إلى زيادة التعاون بين مصر وإيطاليا في العديد من المجالات، مؤكدًا جاهزية مصر لأي تعاون لنجاح المشروع.