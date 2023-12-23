من الإسماعيلية لدول العالم.. البصل الأخضر يتصدر الحاصلات الزراعية

يجلس «السيد» وبرفقته مجموعة من الشباب في أرض زراعية خضراء، لا تصل عيناك لآخرها، ممسكًا بأعواد البصل الأخضر ليقلّمها بطريقة سريعة تحافظ على تماسك العود، ويربطها ببعضها في حزم صغيرة متراصة داخل وعاء بلاستيكي صغير.

مهمة يبدأها الشاب السيد محمد، ابن مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، يوميًا، يتربح منها «يومية» بحسب وصفه، والتي تصل إلى 400 جنيه، فيستيقظ السيد منذ الخامسة فجرًا ليتوجه بسيارة ربع نقل مع زملائه إلى منطقة الدواويس على طريق الإسماعيلية الصحراوي، ويستمر في عمله حتى عصر اليوم.

تنتشر مزارع البصل الأخضر في محافظة الإسماعيلية بشكل كبير في مراكز القصاصين وفايد والتل الكبير، وتمتد إلى مدينة الصالحية الحدودية مع محافظة الشرقية، ويقبل على استيراده عدد من الدول الأوروبية.

مهندس زراعي: تربة الإسماعيلية الأفضل إنتاجًا

وقال المهندس أحمد حمد، المشرف على المنطقة الزراعية، إن طبيعة الأرض الزراعية في الإسماعيلية جعلتها الأكثر إنتاجا والأفضل بين محاصيل البصل التي يتم زراعتها في مصر، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية ومحافظة الجيزة أفضل الأماكن لزراعة البصل الأخضر الذي تستورده دول العالم من مصر.

وأضاف «حمد»، أن الإسماعيلية تميزت على مدار السنوات الماضية في زراعة البصل الأخضر، وبعض المزارعين بدأوا زراعته قبل 14 عامًا تقريبًا، ومع تطور الزراعة تربعت الإسماعيلية على كميات الصادرات سنويًا بين المحاصيل الأخرى وزادت زراعته بشكل كبير.

حمد: العمال في الإسماعيلية خبرة كبيرة

وأشار «حمد» إلى أن عمال محافظة الإسماعيلية ممن يعملون في زراعة البصل وحصاده، اكتسبوا خبرة كبيرة على مدار السنوات الماضية مما سهل وسرّع من التصدير بشكل كبير.

واستكمل المشرف على المنطقة الزراعية: «نربط البصل بوزن محدد بطريقة معينة وصل إليها العامل المصري دون أي موازين، فأصبحت يده ميزانًا، يزن كل 6 بصلات بحيث لا تزيد على 150 جرامًا تقريبًا، ويربطها مع بعضها دون وضعها على الموازين، وهو ما يسهّل العمل يوميًا، ويؤدي لتعبئة أكبر كمية ممكنة».

محافظة الإسماعيلية: البصل الأخضر ضمن المحاصيل الأكثر إنتاجًا

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن البصل الأخضر يعد من المحاصيل الزراعية المهمة التي تنتجها المحافظة بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، حيث تربعت على عرش الحاصلات التصديرية، التي تدر عملة صعبة لمصر بشكل سنوي.

وأضاف «بشارة» لـ«الوطن»، أن آخر إحصائيات تصدير لإنتاج الإسماعيلية من المحاصيل الزراعية منذ يناير وحتى شهر أكتوبر 2023، وصلت نحو 21.728 مليون طن من الخضراوات والفواكه والمحاصيل الحقلية، بقيمة 308.65 مليون دولار، يتصدرها البصل الأخضر.

وتابع «بشارة» أن شهر أكتوبر الماضي شهد ارتفاع الكميات المصدرة التي بلغت من الخضراوات 120 و171 طنا، بقيمة مالية تجاوزت 251 ألف دولار، كما بلغت كمية ما تم تصديره من الفاكهة 91,96 طن بقيمة مالية تجاوز 76 ألف دولار.