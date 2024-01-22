هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟، من الأمور التي تثير جدلا واسعا، وهو ما أوضحته دار الإفتاء في مقطع فيديو نشرته الدار عبر بوابتها الرسمية، مؤكدة أنّ بعض العبادات كالصلاة والطواف ومس المصحف الشريف، من شروط صحتها الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر.

هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟

وفي إطار الرد على سؤال هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟، أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنّ الطهارة من الحدث الأكبر تكون بالغسل، ومن الحدث الأصغر تكون بالوضوء، ويجوز شرعًا الاستغناء عن الوضوء بالغسل إذا كان بنية رفع الحدث الأكبر؛ كونه يشتمل على غسل أعضاء الوضوء.

الاستحمام يغني عن الوضوء

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟، أنّه يشترط للاستغناء عن الوضوء حال الاغتسال «الاستحمام» ليوم الجمعة أو للنظافة الشخصية، أن ينوي المغتسل رفع الحدث الأصغر، مشيرا إلى أنّ الحدث الأكبر إما الجنابة، أو الحيض والنفاس، والاثنين يستوجبا الغسل.

كيفية الطهارة

وفي سياق منفصل أشارت الإفتاء إلى كيفية الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، موضحة أنّه من المقرر شرعًا باتفاق العلماء أنّ الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر عند توافر المياه تكون على النحو الآتي، من الحدث الأصغر تكون بالوضوء، وهو عبارة عن غسل بعض أعضاء الجسد بالماء؛ كما في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، ومن الحدث الأكبر، قالت الدار إنّها تكون بالغُسل، وهو عبارة عن غَسْل جميع أعضاء الجسد وتعميمه بالماء؛ يقول تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: 43]..