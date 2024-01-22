دعاء لفك الكرب وتسهيل الأمور.. احرص على ترديده

الكرب هو الضيق والغم الذي يصيب الإنسان، وقد يكون بسبب مشكلة أو محنة أو مرض أو غيرها من الأمور التي تجعل الإنسان يشعر بالضيق والهم والحزن، وقد ورد في السنة النبوية الشريفة العديد من الأدعية التي يُستحب الدعاء بها عند الكرب ومنها دعاء لفك الكرب وتسهيل الأمور.

أفضل دعاء لفك الكرب وتسهيل الأمور

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء بشكل عام هو من السنة النبوية، وفي حالة مرور الإنسان بكرب يجب أن يذكر الله ويقول: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين».

فك الكرب وتسهيل الأمور

وأضاف عويضة في حديثه عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء، أنه يوجد بعض الأدعية أيضا التي يمكن اللجوء إليها لفك الكرب، منها «اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل لي فرجاً من كربتي، وتكشف عني همي وغمتي».

وأوضح أنّ هذه الأدعية لها أثر كبير في فك الكرب وتسهيل الأمور، وذلك لأنها تُرفع إلى الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، وهو الذي يكشف الكرب، وييسر الأمور، ويعطي الإنسان ما يسأله.

آيات فك الكرب الشديد

ومن آيات فك الكرب الشديد قراءة آية الكرسي، في قوله تعالى «اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».