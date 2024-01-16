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أدعية الأنبياء للإنجاب والرزق بالذرية الصالحة.. «رب هب لي من الصالحين»

كتب:

أحمد الشرقاوي
03:42 ص | الثلاثاء 16 يناير 2024
طفل

طفل

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى سابقا بالأزهر الشريف، إن المال والبنون زينة الحياة الدنيا كما ذكر الله- عز وجل- في كتابه الكريم، ولكن يجب على الشخص الذي لم يُرزق بطفل أن يصبر على هذا الابتلاء ويُكثر من الدعاء والتضرع إلى الله- سبحانه وتعالى- لأن الدعاء يغير الأقدار.

أدعية الأنبياء للإنجاب والرزق بالذرية الصالحة

وأضاف رئيس لجنة الفتوى سابقا بالأزهر الشريف، في تصريحات لـ«الوطن» أن الأنبياء تضرعوا إلى الله- عز وجل- بالدعاء من أجل أن يرزقوا بالأولاد، إذ دعاء نبي الله إبراهيم قائلا: «رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ»، وكفاءه الله- عز وجل- بسيدنا إسماعيل وإسحاق ويعقوب.

وأوضح «الأطرش» أن الله- عز وجل- أوصى بالدعاء في كتابه الكريم حين قال في سورة البقرة: «ٌّوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ»، ويقصد بها أنه قريب منهم ويجيب دعوة الداعي، إذ دعا سيدنا نبي الله زكريا: «رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً»، و«رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ»، وبالفعل رزقه الله بسيدنا يحيى- عليه السلام.

أدعية للإنجاب 

وأكد أنه لا صيغة محددة للزرق بالذرية الصالحة، ولكن هناك عدد من الأدعية يمكن للمسلم أن يرددها ومنها:

  • «رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء».
  • «يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون ارزقني الذرية صالحة تقر بهما العيون اللهم آمين يارب».
  • «اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني وتعيني في ديني ودنياي من بنين و بنات».

 

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