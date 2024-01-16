أدعية الأنبياء للإنجاب والرزق بالذرية الصالحة.. «رب هب لي من الصالحين»

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى سابقا بالأزهر الشريف، إن المال والبنون زينة الحياة الدنيا كما ذكر الله- عز وجل- في كتابه الكريم، ولكن يجب على الشخص الذي لم يُرزق بطفل أن يصبر على هذا الابتلاء ويُكثر من الدعاء والتضرع إلى الله- سبحانه وتعالى- لأن الدعاء يغير الأقدار.

أدعية الأنبياء للإنجاب والرزق بالذرية الصالحة

وأضاف رئيس لجنة الفتوى سابقا بالأزهر الشريف، في تصريحات لـ«الوطن» أن الأنبياء تضرعوا إلى الله- عز وجل- بالدعاء من أجل أن يرزقوا بالأولاد، إذ دعاء نبي الله إبراهيم قائلا: «رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ»، وكفاءه الله- عز وجل- بسيدنا إسماعيل وإسحاق ويعقوب.

وأوضح «الأطرش» أن الله- عز وجل- أوصى بالدعاء في كتابه الكريم حين قال في سورة البقرة: «ٌّوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ»، ويقصد بها أنه قريب منهم ويجيب دعوة الداعي، إذ دعا سيدنا نبي الله زكريا: «رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً»، و«رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ»، وبالفعل رزقه الله بسيدنا يحيى- عليه السلام.

أدعية للإنجاب

وأكد أنه لا صيغة محددة للزرق بالذرية الصالحة، ولكن هناك عدد من الأدعية يمكن للمسلم أن يرددها ومنها: