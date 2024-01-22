ما هو الجاثوم؟.. «الإفتاء» تفسر الحالة والعلم يضع روشتة علاج

يعاني البعض من مشكلات في النوم، ويشعرون كأنهم يقظين لكن غير قادرين على الحركة أو التحكم في أجسامهم للحظات، الأمر الذي أرجعه البعض، إلى أن سببه ما يُعرف بـ«الجاثوم»، وقد لا يعلم البعض ما هو الجاثوم؟ وماذا قالت دار الإفتاء في هذا الأمر؟

ما هو الجاثوم؟

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل ما هو الجاثوم، قائلًا إنّ هذا الشعور يحتاج إلى طبيب مختص، مضيفًا في مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع «فيس بوك»، أنّ الجاثوم مشكلة طبية.

وبالإجابة على ما هو الجاثوم، فإنه يعرف في المواقع العلمية بـ«Sleep Paralysis» أو شلل النوم، إذ يعد اضطراب يجعل الشخص يستيقظ جزئيًا من النوم خلال حلمه، فيما يظل جسده نائمًا، كما يمكن أنّ يصاحبه هلوسة، واعتقاد من المصاب أنه في حلم.

رد العلم على ما هو الجاثوم؟

وأوضح الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، ما هو الجاثوم؟، قائلًا إنه حالة تحدث في أثناء الاستيقاظ المفاجئ من النوم، ويشعر خلالها الإنسان، أنه واعيًا لما يدور حوله، إلا أنّه يفقد القٌدرة على الحركة والتحدث، مع بعض الهلاوس البصرية والسمعية التي قد تجعله يشعر بأمور غير موجودة حوله.

وأكد «هندي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الجاثوم حالة بيولوجية علمية، ويعاني منها ما بين 8 و40% من سكان العالم في إحدى فترات حياتهم، بينما يعاني 5% من سكان العالم طوال حياتهم من الجاثوم.

وعن علاج الجاثوم، أوضح «هندي» أنه يكون من خلال توعية المصابين به والتقليل من القلق، مع استشارة الطبيب للحصول على علاجات الاكتئاب.