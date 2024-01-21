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«الإفتاء» تكشف أفضل صيغة لدعاء الصباح.. ردده في هذا التوقيت

كتب:

رؤى ممدوح
04:52 ص | الأحد 21 يناير 2024
دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

دعاء الصباح دائما من الأمور التي تزيد بركة اليوم، ووفقا لدار الإفتاء المصرية، فإن بداية اليوم بذكر الله عز وجل، يكون سببا في فتح أبواب الرزق للأشخاص، فضلاً عن كون الدعاء والتضرع إلى الله ومناداته ومناجاته بأسمائه الحسنى، من أهم أشكال وصور العبادة.

أفضل صيغة لدعاء الصباح

كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أفضل صيغة لدعاء الصباح، وأوصت بترديده عقب الانتهاء من أذكار الصباح، وجاءت أفضل صيغة كالتالي: «يا رب، في فجر هذا اليوم لا تجعل للحزن مكانًا في قلوبنا، اجعلِ اللهمَّ هذا اليوم يومًا تتبدل فيه الذنوب إلى حسنات والهموم إلى أفراح، اللهمَّ اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين وأسبغ عليهم الصحة والعافية وعلينا عفوك وعافيتك يا رب». 

قيام الليل والدعاء

كما دعت الدار إلى الحرص على قيام الليل ومناجاة الله فيه، وجاءت الصيغة التي أوصت بها كالتالي: «إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته.. دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت فصلِّ على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين».

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بقلم رؤى ممدوح