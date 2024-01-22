وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024.. تعيينات في 4 جهات مختلفة

أيام قليلة وتنتهي المهلة التي حددتها الحكومة، لوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024، التي أعلن عنها الجهاز الأسبوع الماضي، لإجراء مسابقات تعيينات في 4 جهات حكومية، هي وزارة التربية والتعليم، ومصلحة الطب الشرعي، وخبراء وزارة العدل والهيئة القومية للبريد.

وكشفت الحكومة من خلال الإعلان عن تفاصيل، وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024، ومن بينها مواعيد التقديم للحصول على الوظيفة المرغوب العمل فيها، والشروط والأوراق والمستندات المطلوبة لشغل الوظيفة.

ونوه الإعلان الحكومي، عن وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024، بأن التقديم لها يكون تقديما إلكترونيا خلال الفترة من 18 إلى 31 يناير الجاري، على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg

وترصد «الوطن» أهم التفاصيل عن وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024 في النقاط التالية:

أولا: فتح باب التقديم لمسابقة تعيينات في التربية والتعليم

وتطلب تعيين 11 ألفا و114 في وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» للعام الدراسي 2025-2024 على مستوى الجمهورية، وحدد الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024.

شروط التقديم لوظائف التربية والتعليم

وجاءت الشروط للتقديم للوظائف على النحو التالي:

- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن «مقبول».

- أن يجتاز الامتحانات والتدريبات المقررة لشغل الوظيفة.

- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- أن يكون من سكان المحافظة المقيم بها، وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- يلتزم المتقدم بإيداع مبلغ 26 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- «بنك مصر - بنك القاهرة - البنك الأهلي المصري».

- ضرورة أن يكون إيصال الدفع وارد به اسم الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، وكذلك رقم حساب الجهاز.

- سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.

ثانيا: مسابقة مصلحة الطب الشرعي

وطلب إعلان الجهاز وظائف لمصلحة الطب الشرعي في تخصصات «معاون كيميائي شرعي- تخصص كيمياء خاصة– كيمياء مزدوجة» من الحاصلين على بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس علوم، بتقدير عام جيد على الأقل.

شروط إعلان وظائف الطب الشرعي

وجاء شروط التقديم للوظائف، على النحو التالي:

1. أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5. ألا تزيد سن المتقدم عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون المتقدم لوظائف «معاون طبيب شرعي معملي، ومعاون طبيب شرعي ميداني» حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة بتقدير عام جيد على الأقل.

7. أن يكون المتقدم لوظيفة «معاون كيميائي شرعي» حاصل على بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس علوم «تخصص كيمياء خاصة – كيمياء مزدوجة» بتقدير عام جيد على الأقل.

8. أن يكون المتقدم لوظيفة حرفي سادس «ب» تشريح حاصل على مؤهل أقل من المتوسط.

9. أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات.

11. أن يقدم المتقدم إقرارا بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

12. سداد 26 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع «البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر، أو بنك القاهرة»

ثالثا: مسابقة تعيينات وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

عدد المطلوب تعيينهم: 243

التخصصات المطلوبة

- معاون خبير حسابي

- معاون خبير زراعي

- معاون خبير هندسي تخصص «مدني أوعمارة»

- معاون خبير هندسي تخصص «هندسة بحرية»

- معاون خبير هندسي تخصص «ميكانيكا»

- معاون خبير هندسي تخصص «كهرباء»

- معاون خبير هندسي تخصص «حاسبات ومعلومات»

الشروط المطلوبة للتقديم للوظائف

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا تزيد سن المتقدم عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان .

6- أن يكون التقدير العام للمتقدم «جيد»على الأقل.

7- أن يكون المتقدم لوظائف معاون خبير هندسي حاصل على مؤهل عالي هندسي في أحد التخصصات المطلوبة.

8- أن يكون المتقدم لوظيفة معاون خبير حسابي حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة.

9- أن يكون المتقدم لوظيفة معاون خبير زراعي حاصل على بكالوريوس زراعة.

10- أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

11- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات.

12- أن يقدم المتقدم إقرارا بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل بالمصلحة.

13- سداد 26 جنيها لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة».

رابعا: مسابقة تعيينات وظائف الهيئة القومية للبريد

عدد المطلوبين للوظائف: 900

الشروط المطلوبة في المتقدمين

1. أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا تزيد سن المتقدم عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون التقديرالعام للمتقدم «جيد» على الأقل.

7. أن يكون المتقدم لوظائف مهندس حاصل على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة بما يتواءم مع طبيعة العمل.

8. أن يكون المتقدم لوظائف أخصائي حاصل على مؤهل عال مناسب.

9. أن يكون المتقدم لوظيفة محام حاصل على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

10. أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

11. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة المعنية.

12. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

13. أن يقدم المتقدم إقرارا بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل بالهيئة.

14. سداد 26 جنيها لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع باحد فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة»