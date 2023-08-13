وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. اعرف الشروط وآخر موعد للتقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن عدد من الوظائف الشاغرة بالجهاز، للعمل في عدة إدارة، ويستمر التقدم لها حتى 26-8-2023، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة المزيد عن وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وظائف منصب المدير العام

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف الإنتاج والاقتصاد لمحليات الوجه البحري.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف الإنتاج والاقتصاد لمحليات الوجه القبلي.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف الإنتاج والاقتصاد لمحليات القاهرة الكبرى ومدن القنا.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف البنية الأساسية لمحليات الوجه البحرى.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف البنية الأساسية محليات القاهرة الكبرى ومدن القناة.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف الخدمات الإنسانية لمحليات الوجه البحري.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف الخدمات الإنسانية محليات الوجه القبلي.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف الخدمات الإنسانية لمحليات القاهرة الكبري ومدن القناة.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف التنمية البشرية لمحليات الوجه البحرى.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف المراكز البحثية.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف الهيئات العلمية.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف جامعات الوجه البحري.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف المال والاقتصاد هيئات عامة.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف التنمية البشرية هيئات عامة.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف البنية الأساسية للجهات المركزية.

- مدير عام الإدارة العامة لترتيب وموازنة وظائف التنمية البشرية للجهات المركزية.

وظائف في منصب رؤساء الإدارات

- رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة وظائف محليات الوجة البحرى.

- رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة وظائف محليات الوجة القبلي.

- رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة وظائف محليات القاهرة الكبرى ومدن القناة.

- رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة وظائف الجامعات والمراكز البحثية.

- رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة وظائف الهيئات العامة.

- رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة وظائف الجهات المركزية.

موعد التقدم للوظائف

يمكن التقديم لوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلكترونياً حتي يوم 26-8-2023، بعد استيفاء المستندات المطلوبة، ورفع أصولها بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

حالات رفض طلب المتقدمين للوظائف

ذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه يرفض طلب القبول في الوظائف في الحالات الآتية:

- ما لم تكن المستندات أصلية ملونة.

- وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة. مثل عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو مثبت ببطاقة الرقم القومي.

- عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان.

- عدم وضوح البيانات أو وجود تعديل بها سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة.