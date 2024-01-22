مجانا وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2024 على نايل سات بجودة عالية
كتب:
انتصار الغيطانى
12:29 م | الإثنين 22 يناير 2024
كأس أمم أفريقيا
مجانا وبدون تشفير نرصد القنوات الناقلة لكأس أمم افريقيا 2024 على نايل سات بجودة عالية HD، إذ يهتم عشاق الكرة المصرية والعربية بمتابعة جميع مباريات بطولة الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في ساحل العاج.
مجاناً وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لكأس أمم افريقيا 2024 على نايل سات بجودة عالية HD
مجانا وبدون تشفير، نستعرض القنوات الناقلة لكأس أمم افريقيا 2024 على نايل سات بجودة عالية HD، وهي قنوات موجودة على عدد من الأقمار العربية والإفريقية والأوروبية، وجاءت كالتالي:-
قناة RTB بوركينا فاسو
تردد القناة: 11900
القمر الصناعي: يوتلسات 9E.
معدل الترميز: 27500
معامل الاستقطاب: افقي
جودة القناة: HD
القناة الجزائرية الأولى
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 11680.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
قناة النبأ الليبية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة الـ4 العراقية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11334
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة المغرب الرياضية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12303
استقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6.
قناة الرياضية المغربية الأولى
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11642
استقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6.
قناة فوكس سبورت
القمر الصناعي: Hot Bird 13B
التردد:11013.
استقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6.
قناة SuperSport
القمر الصناعي: Eutelsat 16.
التردد: 11097
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 3/4.
قناة Canal+ Afrique
القمر الصناعي: Eutelsat 16A.
التردد: 11248
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 3/4.
قناة StarTimes
القمر الصناعي: Eutelsat 7A
التردد: 12284
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 3/4.
قناة Kwese TV
القمر الصناعي: Eutelsat 7A
التردد: 12015
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ 3/4.
تردد قنوات بي ان سبورت bein afcon المشفرة
شبكة قنوات bein sports، تعتبر هي الناقل الحصري المشفر لبطولة كأس الأمم الأفريقية في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وترددها جاء عل ى النحو التالي:-
التردد: 12604.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
تردد قناة بين سبورت 2 bein afcon
التردد: 12245.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
تردد قناة بين سبورت 3 bein afcon
التردد هو 12245.
معدل الترميز هو 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ 2/3.