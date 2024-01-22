مجانا وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2024 على نايل سات بجودة عالية

مجانا وبدون تشفير نرصد القنوات الناقلة لكأس أمم افريقيا 2024 على نايل سات بجودة عالية HD، إذ يهتم عشاق الكرة المصرية والعربية بمتابعة جميع مباريات بطولة الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في ساحل العاج.

مجاناً وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لكأس أمم افريقيا 2024 على نايل سات بجودة عالية HD

مجانا وبدون تشفير، نستعرض القنوات الناقلة لكأس أمم افريقيا 2024 على نايل سات بجودة عالية HD، وهي قنوات موجودة على عدد من الأقمار العربية والإفريقية والأوروبية، وجاءت كالتالي:-

قناة RTB بوركينا فاسو

تردد القناة: 11900

القمر الصناعي: يوتلسات 9E.

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة الـ4 العراقية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11334

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة المغرب الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة الرياضية المغربية الأولى

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11642

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: Hot Bird 13B

التردد:11013.

استقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة SuperSport

القمر الصناعي: Eutelsat 16.

التردد: 11097

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة Canal+ Afrique

القمر الصناعي: Eutelsat 16A.

التردد: 11248

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة StarTimes

القمر الصناعي: Eutelsat 7A

التردد: 12284

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

قناة Kwese TV

القمر الصناعي: Eutelsat 7A

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قنوات بي ان سبورت bein afcon المشفرة

شبكة قنوات bein sports، تعتبر هي الناقل الحصري المشفر لبطولة كأس الأمم الأفريقية في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وترددها جاء عل ى النحو التالي:-

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة بين سبورت 2 bein afcon

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة بين سبورت 3 bein afcon

التردد هو 12245.

معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.